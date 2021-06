경남도, 어선사고 대응 기관 간 소통의 장 마련

18일 도 수산안전기술원 고성지원에서 어선안전 실무협의회 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 18일 경상남도수산안전기술원 고성지원에서 어선 안전 실무협의회를 개최했다.

어선 안전 실무협의회는 광역단위 재난 대응 기관 간 안전 정책 협의회 역할 강화를 위해 지난 2018년 구성됐다.

주요 기능은 어선 안전사고 사전예방 및 신속한 대응체계 구축이다. 연 2회 이상 정례 운영되고 있다.

이번 회의에는 기관별 어선 사고 예방 추진실적 및 계획발표, 지역 동향 및 현안 공유, 협업·건의 사항 등이 논의됐다.

특히 최근 발생하고 있는 갯바위 낚시 안전사고의 재발 방지를 위한 안전 관리 방안을 모색했다.

더불어 해난사고 발생 시 실전 대응능력 강화를 위한 '해난사고 실전 모의훈련' 계획도 공유했다.

앞서 도는 어선 사고 인명피해 예방을 위해 무선전화, 자동소화장치, 구명조끼 등을 지속해서 보급해오고 있다.

지난해부터는 어선별 맞춤형 안전장치 및 설비를 지원하기 위한 안전 기반 확충에 힘쓰고 있다.

또한 올해부터는 어업인 안전 의식 개선을 위해 '해양 안전지킴이 지원 사업'을 추진하고 있다.

