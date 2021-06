충남, 온라인 수출 상담회 ‘5524만달러 성과’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 최근 예산 덕산 스플라스 리솜에서 ‘2021년 해외 바이어 초청 온라인 수출 상담회’를 열어 5524만달러 상당의 수출상담 성과를 달성했다고 18일 밝혔다.

상담회에는 충남 관내 15개 수출기업이 참여해 베트남, 인도네시아, 태국 등 3개국에 50여개사 바이어와 수출상담을 벌이는 시간으로 마련됐다.

상담 품목은 사전 시장성 평가를 통해 선정한 농수산 가공품 등 식품과 화장품, 의류, 기타 잡제품 등이다.

특히 도는 상담회가 열리기 전 제품견본을 현지 바이어에게 발송해 제품을 미리 시연·시음할 수 있게 했다.

이 결과 상담회가 온라인으로 진행됐음에도 불구하고 실상 오프라인 상담회와 견줘 큰 차이가 없을 만큼 상담회 실적을 끌어올릴 수 있었다는 것이 도의 설명이다.

또 바이어의 만족도가 높았던 만큼 후속계약 추진과 사후관리가 가능할 것으로 보인다. 이를 토대로 도는 전체 수출상담 성과 중 2778만달러는 실제 계약 성사로 이어질 수 있을 것으로 전망한다.

김영명 도 경제실장은 “온라인 상담만으로 곧장 수출계약이 성사되기란 쉽지 않기 때문에 바이어와의 지속적인 소통이 필요하다”며 “도는 우리 기업이 바이어와 실제 계약을 체결하기까지 사후 지원에도 힘을 보탤 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr