수원시, 백신 맞은 노인 '경로당·노인복지관' 개방한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 코로나19 백신접종을 받은 지 14일이 지난 노인들을 대상으로 경로당과 노인복지관 개방을 추진한다.

수원시는 1차 백신 접종 후 14일이 지난날부터 경로당을 이용할 수 있도록 하고 오는 21일부터 순차적으로 개방한다고 18일 밝혔다. 경로당마다 지정한 감염관리 책임자가 노인들의 예방접종 증명서를 확인하게 된다.

방역물품을 완비한, 개방을 희망하는 경로당부터 순차적으로 운영한다. 오후 1시부터 5시까지 문을 열고, 입실 인원은 '이용 정원의 50% 이하'로 제한한다.

개방 경로당에는 마스크ㆍ손소독제ㆍ체온계 등 방역물품이 비치된다. 음식물 반입은 금지되고, 사회적 거리두기는 적용된다.

수원시는 지난 1~11일 관내 모든 경로당(513곳)의 ▲실내외 소독 ▲방역계획 수립 및 시행 ▲청소 ▲방역물품 구비 ▲에어컨 청결 상태 등을 점검했다.

18일에는 경로당 감염관리책임자를 대상으로 '이용자 준수사항'을 교육했다.

수원시는 노인복지관의 경우 다음 달 1일부터 프로그램을 운영한다. 1차 및 2차 백신 접종 후 14일이 지난 노인이 대상이다.

노인복지관은 앞서 지난 16일부터 프로그램 참여 신청을 받고 있다.

수원시 관계자는 "코로나19가 장기화되면서 고립감, 우울함을 느끼는 노인분들이 늘고 있다"며 "예방 접종을 받은 분들은 경로당과 노인복지관을 이용할 수 있다"고 전했다.

