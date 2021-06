[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온과 롯데면세점은 오는 20일까지 ‘명품 빅세일’ 행사를 연장 진행한다고 18일 밝혔다.

행사 기간 총 53개 브랜드 상품을 최대 80% 할인된 금액에 판매하며, 행사카드를 이용할 경우 추가 10% 즉시 할인 혜택을 제공한다.

지난 7일부터 16일까지 진행했던 명품 빅세일은 판매 건수가 전년대비 107.5% 급증했다. 행사기간 구매자 수도 전년대비 38.7%, 매출은 23.9% 증가했다. 특히, 지난해에 판매하지 않았던 시계 상품군이 매출 상위권을 기록했고 여행에 대한 기대감이 높아지며 가방 매출도 크게 뛰었다.

롯데온 관계자는 “롯데온과 롯데면세점이 100억 원 물량을 준비해 선보인 명품 빅세일의 인기에 힘입어 면세 재고 명품 연장 판매를 결정했다”고 말했다.

