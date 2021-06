조근제 군수, '행복한 가정 세우기' 부모교육 현장 방문

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군 청소년 상담복지센터는 지난 10일과 17일, 청소년수련관과 청소년문화의집에서 관내 청소년 부모와 지역민들을 대상으로 2021년 부모교육 대강연회를 개최했다고 밝혔다.

이번 강연회에서는 전종국 대구사이버대학교 상담심리학과 교수를 초빙해 '행복한 부모 되기'란 주제로 강의를 펼쳤다.

이날 강연에서는 조근제 함안군수가 교육 현장을 방문, 참가자들을 격려했다.

조 군수는 인사말을 통해 "이번 교육이 부모의 역할을 되돌아보고 행복한 가정 세우기에 도움이 되는 시간이 됐으면 한다"며 "자녀의 감정을 존중하고 공감해준다면 우리 자녀들이 바르고 건강하게 자랄 수 있을 것"이라고 말했다.

군 청소년 상담복지센터 관계자는 "올해부터는 부모교육 대강연회를 매년 실시하고, 주민들의 수강 편의를 위해 가야권과 칠원권으로 나눠 2회로 진행한다. 앞으로도 지역민들의 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr