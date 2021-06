경남도, 'G-아파트 통합플랫폼 구축' 연구용역 추진

공동주택부서 업무 효율 증진과 공동 주택 운영에 대한 투명성 향상 도모

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 지난 16일 경남도청에서 'G-아파트 통합플랫폼 구축 연구용역' 중간보고회를 개최했다.

이날 중간보고회에서는 공동주택관리의 현안을 비롯해 해결해야 할 과제들에 대해 다양한 의견을 나눴다.

'G-아파트 통합플랫폼'은 도내 공동주택 관련 정보를 얻을 수 있는 '공동주택 종합포탈'을 구축하고, 아파트 전용 전자결재 시스템을 마련하는 사업이다.

시·군·구와 관리 사무소, 문서 미공개에 따른 입주민 간 불신이 발생하는 문제점을 해소하기 위해 추진하는 것이다.

지자체와 관리 사무소 간 전자문서 유통과 상황전파시스템을 통해 시·군·구 공동주택부서의 업무 효율이 높아지고, 입주민의 알권리 충족에 이바지할 것으로 기대된다.

내년 G-아파트 통합플랫폼 구축과 시범 운영을 시작해 2023년에는 의무 관리 대상 공동주택에서 시스템을 이용할 수 있다.

2024년에는 모바일 앱 기반 서비스를 추가하고 대상을 비의무 관리 대상 공동주택까지 확대할 계획이다.

도는 사업 추진을 위해 경남연구원과 함께 공동주택정책 자문회의를 거쳐 공동주택관리 통합플랫폼 방향 설정하고 운영 방안 등을 구체화했다.

특히 지난 5월 공동주택 이해관계자의 의견 수렴을 위해 관리사무소와 입주민의 설문조사를 실시했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr