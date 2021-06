[아시아경제 박지환 기자] 현대모비스는 현대차 아산공장 생산재개에 따라 자사 아산공장 생산을 재개한다고 17일 공시했다.

생산재개 분야 매출액은 지난해 전체 매출액 대비 3.03%에 해당한다.

