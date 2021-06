[아시아경제 박지환 기자] 하이트론 하이트론 019490 | 코스피 증권정보 현재가 10,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,200 2021.06.17 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 하이트론씨스템즈, 129억원 규모 CCTV 공급계약 체결하이트론, 97억원 규모 CCTV 카메라 및 NVR 저장장치 공급 계약 체결‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 씨스템즈는 10억원 상당의 운영자금 사용 목적으로 9만9140주 규모의 제3자배정 보통주식 유상증자를 결정했다고 17일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr