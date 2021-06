초광역 정책 사업 공동 발굴 및 추진

[아시아경제 라영철 기자] 경기 연천군과 강원 철원군이 지역 상생발전을 위해 협력하며 실무정책추진단을 구성, 광역 정책사업을 공동 추진키로 했다.

16일 연천군은 "김광철 연천군수와 이현종 철원군수 등이 참석한 가운데 '접경지역 상호협력 및 상생발전을 위한 업무협약'을 맺었다"며 이같이 전했다.

양 지자체는 기획부서와 사업 추진 부서를 중심으로 업무 협약에 대한 실무정책추진단을 구성해 운영할 예정이다.

또, 광역 정책사업을 공동으로 발굴하고 추진하기 위해 지속적으로 교류하며, 행정·문화·관광 등 각 분야의 공통 현안을 협의할 계획이다.

연천군은 이번 협약으로 국가정책에 맞는 초광역 정책사업을 함께 논의하고 발굴해 양 지역이 공동으로 발전할 수 있는 기틀을 마련한다는 방침이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr