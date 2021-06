‘도서민도 우리 국민이다’ 김원이 의원, 섬지역 닥터헬기장 설치 피력

보건복지부 장관 “빠른시일 설치 하겠다”는 확답 받아내

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 김원이 국회의원(더불어민주당·목포시)이 16일 국회 보건복지위원회 전체회의서 전남 섬지역 응급환자들의 골든타임을 지키기 위해 헬기착륙장의 조속한 설치를 촉구했다.

이에 권덕철 보건복지부 장관도 공감하며 ‘속도를 내겠다’며 긍정적인 답변을 내놓았다.

김 의원은 질의를 통해 “최근 3년간 전남지역 닥터헬기 운영실적은 1,270건으로 이 중 이송 건수 887건이며, 나머지 30%는 기상악화, 착륙장 부족 등 사유로 응급환자들이 닥터헬기를 이용하지 못하고 있는 실정”며 “섬 지역의 열악한 헬기 이·착륙 시설은 언제든지 사고를 일으킬 수 있기 때문에 환자의 빠른 이송과 안전을 확보하기 위해 헬기 전용 착륙장 설치가 시급하다”고 주장했다.

김 의원은 이어 “헬기착륙장 건설 사업의 국비 지원 조건이 100인 이상 유인도서로 전남 전체 유인도서 272곳 중 기준을 충족하는 섬 110곳이고, 이 중 현재까지 헬기착륙장이 미설치된 곳은 24개소”라며 “섬지역 응급환자의 골든타임을 지키고, 우리 소중한 자산인 닥터헬기도 지키고, 해경 헬기도 지키기 위해 더 신속한 대책이 필요하다”고 강조했다.

또한, 김 의원은 국비 지원 대상에 포함되지 않는 100인 이하 유인도서에 대한 대책도 함께 주문했다.

이에 권 장관은 김 의원의 질의에 동의하며 “보건복지부가 조금 더 속도를 내겠다”며 “지자체와 적극 협력해 빠른 시일 내에 설치하겠다”고 답변했다.

