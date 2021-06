[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오후 신길동에 위치한 성애병원 접종센터를 찾아 백신 접종 진행상황을 살폈다.

채 구청장은 접종센터를 둘러보며 접종이 원활하게 진행되고 있는지 점검, 병원관계자 및 예방접종실 근무직원들의 애로사항과 제안의견을 청취했다.

이후 접종을 기다리는 구민과 만나 안부를 살피며, 접종 후 유의할 점에 대해 상세히 설명했다.

채현일 구청장은 "접종 전 과정을 세심히 챙겨 평온하고 안전한 일상을 되찾는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr