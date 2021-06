노형욱 국토교통부 장관과 김경욱 인천국제공항공사 사장 등이 16일 인천국제공항 제4활주로를 방문해 현장을 점검하고 있다. 인천공항 제4활주로는 오는 17일 오전 1시부터 본격적인 운영에 들어간다. /공항사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.