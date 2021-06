[아시아경제 공병선 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 5,500 등락률 +3.42% 거래량 546,786 전일가 161,000 2021.06.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 품고 e커머스 최강자 '성큼'(종합)롯데쇼핑, 이베이코리아 인수전 탈락 … "M&A 계속 추진" 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보) close 는 일부 언론에서 보도한 신세계 및 네이버가 이베이코리아의 인수자로 사실상 확정됐다는 내용에 대해 16일 해명 공시를 내놓았다.

이마트는 지난 7일 이베이코리아 지분 인수를 위한 본입찰에 참여했고 매도자인 eBay Inc.와 논의를 진행하고 있으나 현재 확정된 바 없다고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr