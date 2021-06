▶이원열씨 별세, 박가전씨 배우자상, 이영선·동환·수진 부친상, 최영환씨 장인상 = 분당서울대병원 장례식장, 발인 18일 오전, 장지 익산시 가족선산.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr