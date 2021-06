▶박노천 별세, 황우경(한국거래소 유가증권시장본부 공시부 부장)씨 시부상 = 서울 성모장례식장 1호실, 발인 18일 오전 5시30분, 장지 서울시립승화원, 02)2258-5951

