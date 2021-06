[인사] 주택금융공사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(6월 21일 자)

◇ 본부장보 전보

△주택금융연구원 이진호

△수도권서부본부 권오훈

◇ 부점장 전보

△사회적가치부 오세일

△경영혁신부 서원준

△ICT전략부 송문석

△감사실 김형목

△리스크관리부 박광길

△HF미래인재원 진태석

△주택금융연구원 연구지원실 오주한

△채권관리센터 김병석

△경남동부지사 민병우

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr