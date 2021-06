인공지능이 바꿀 세상, 꿈꾸는 이 모여라 … 동서대 AI콘텐츠 공모전

SW중심대학사업단 총상금 1000만원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대가 미래를 실현할 인공지능 아이디어를 끌어모은다.

동서대학교(총장 장제국) SW중심대학사업단은 ‘제2회 인공지능이 바꾸는 미래세상 콘텐츠 공모전’을 연다.

과학기술정보통신부, 정보통신기획평가원, 부산시가 주최하고 부산시교육청이 후원해 공모전을 진행한다.

이 공모전은 인공지능과 기술이 바꿀 미래의 변화된 사회에 대해 다양한 형태의 아이디어를 공모하고 공유하는 데 목적이 있다.

AI·SW에 대한 인식을 확산하고자 지난해 처음 열었다. 올해는 시상 규모를 더욱 키웠다.

공모전을 통해 AI, SW와 같은 신기술, 그리고 이를 역동적으로 표현한 창의적 콘텐츠들을 통해 미래 사회의 이미지를 제시할 수 있을 뿐만 아니라 인공지능이 대중의 삶에 일반화, 보편화되고 있음을 보여줄 것으로 기대한다.

주제는 ‘나의 AI(인공지능) 활용기’, ‘AI(인공지능)가 가져올 2030년의 삶’ 중에 선택이며, 작품 규격은 영상, 포스터, 웹툰 중 선택하면 된다.

국내 거주자 누구나 개인 또는 팀으로 참여 가능하며, 학생부(초중고등학생)와 일반부(대학생, 일반인)로 나눠 진행된다.

시상은 총상금 1000만원으로 ▲학생부 최우수상은 부산광역시교육감상(3편, 규격별 상금 70만원), 우수상(6팀, 각 30만원), 장려상(9팀, 각 20만원)의 상금이 수여된다.

▲일반부 최우수상은 동서대학교 총장상(상금 100만원), 우수상(3팀, 각 50만원), 장려상(6팀, 각 30만원)의 상금이 주어진다.

공모전 접수 기간은 7월 28일까지며, 자세한 내용은 공모전 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr