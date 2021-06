신임 파트너 명단

감사부문

▲강상현 ▲강진명 ▲구승회 ▲김수광 ▲김원석 ▲김태준 ▲김현석 ▲나재광 ▲박상훈 ▲박찬호 ▲신대철 ▲이규홍 ▲정용훈

세무자문

▲김형곤 ▲조용균 ▲최영우 ▲홍민정 ▲홍하진

재무자문

▲박경상 ▲한윤성

컨 설 팅

▲강병학 ▲문상원 ▲이준기 ▲최민화

품질관리

▲한상현

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr