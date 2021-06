김해시, 61억원 들여 ‘한림DSC’ 신축 나서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 농림식품부의 ‘2022 고품질 쌀 유통활성화사업’에 김해시농협공동사업법인의 한림DSC(벼 건조저장시설) 신축이 선정됐다고 15일 밝혔다.

한림DSC는 1996년 한림농협 미곡종합처리장으로 시작해 지난 25년 동안 김해시 식량 산업 분야에 중추적인 역할을 해왔으나, 현재 시설의 노후화와 2002년 침수로 인한 지반의 침하 등으로 이용에 불편을 겪고 있다.

시는 지난 2019년부터 한림DSC 신축을 추진해 3년의 노력 끝에 농식품부 공모에 선정됐으며 사업비 심의만을 남겨두고 있다.

신축되는 한림DSC는 김해시 농기계 임대사업장과 약 200m 떨어진 한림면 장방리 1423번지에 건축되며, 약 61억원의 사업비를 들여 5000t의 저온 저장시설과 1만200t 규모의 최신 건조설비를 갖추게 된다.

공사는 9월부터 지질조사와 설계 및 각종 인허가를 시작으로 내년 10월 준공 예정이다.

준공되면 매번 반복돼 온 수매 지연이 해소돼 농업인의 대기기간이 대폭 줄어들 뿐만 아니라, 계약재배를 통해 생산된 영호진미를 수매 기간 내 언제나 출하할 수 있어 농업인들의 소득향상이 기대된다.

허성곤 시장은 “이번 신축으로 김해시 식량 산업 분야의 기반시설이 전국 어디와 견주어도 뒤지지 않는 훌륭한 시설을 갖추게 됐다”며 “시설을 바탕으로 앞으로도 지역 대표 쌀 ‘가야뜰’이 명품이 될 수 있도록 품질관리와 마케팅 분야에 적극적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.

