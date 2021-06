동국대 교육서비스과학대학원 신입생 모집…7월22일까지

9월 개원 앞두고 신입생·편입생 모집

[아시아경제 한진주 기자] 오는 9월 개원하는 동국대학교 교육서비스과학대학원이 신입생을 모집한다.

신입생을 모집하는 학과·전공은 ▲미래학습과학과(교육데이터사이언스전공, 학습디자인·에듀테크전공) ▲교육서비스융합학과(인간발달·재활전공, 시니어교육서비스전공)이다. 원서는 오는 7월22일까지 온라인으로 접수하면 된다. 2학기 편입·3학기 편입생도 함께 모집한다.

동국대 교육서비스과학대학원은 에듀테크 산업 현장에서 요구하는 실무능력을 교육과정에 반영하고, 전공별로 현장경험이 풍부한 수준 높은 교수·강사진을 구성했다.

학생들이 직장과 학업을 보다 수월하게 병행할 수 있도록 스마트 강의실과 디지털 기반의 교육인프라 구축을 통해 온·오프라인 수업을 함께 운영할 계획이다.

조상식 동국대 교육서비스과학대학원 원장은 “교육서비스산업은 다양한 학문간 융합을 통해 시너지를 창출할 수 있는 미래 고부가가치 산업”이라며 “에듀테크 및 교육산업 분야 핵심인재로 성장하여 우리나라 교육산업의 혁신을 이끌어나갈 분들의 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

