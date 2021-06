우리 아이 바른 성가치관 확립 및 아동학대 예방 교육

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 15일부터 드림스타트 사례관리 아동 부모를 대상으로 '행복한 자녀로 함께 키워요'라는 주제로 부모 교육을 진행한다.

이번 부모 교육은 창원시청소년성문화센터 이주희 팀장이 우리 아이 바른 성 가치관 확립을 위한 성교육을 강의한다.

또 경남아동보호전문기관 박미경 관장이 자녀의 행복하게 키우기 위한 아동 학대 예방 교육을 진행한다.

코로나19 확산 방지를 위해 3일간 4회로 진행하며 부모가 강의 내용과 시간을 선택할 수 있다.

창원시 드림스타트는 매년 올바른 자녀 양육을 위해 부모 교육을 하고 있다.

이번 집합 교육에 참석하지 못한 부모를 위해서는 하반기에 비대면 교육을 진행할 예정이다.

