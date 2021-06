[아시아경제 황윤주 기자] 도레이첨단소재가 임직원의 안전과 백신접종 장려를 위하여 코로나19 백신을 접종하는 모든 직원을 대상으로 이틀간의 유급 휴가제를 시행한다고 밝혔다.

백신을 맞는 직원은 접종 당일과 다음날까지 이틀의 휴가를 사용할 수 있으며, 이후에도 건강 상태에 따라 안정을 취하기 위해 추가로 휴가를 사용할 수 있다.

도레이첨단소재 관계자는 "직원들의 건강이 최우선인 만큼 백신 휴가제 시행으로 충분히 휴식을 취할 수 있게 하는 한편, 코로나 19 감염 위험에서 벗어날 수 있도록 접종을 적극 독려할 계획"이라고 말했다.

