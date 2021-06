[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 15일 오전 양천도시농업공원 교육센터에서 열린 제3기 양천도시농부학교 수료식에서 참석, 수강생들과 함께 기념촬영을 했다.

코로나19로 인해 2020년도에는 운영을 못한 양천도시농부학교(3기)는 4월6~6월15일 총 11회 과정으로 수강생 17명 대상으로 '도시농업 이해, 작물재배방법, 병충해 관리, 허브·약용 식물, 미세먼지와 도시농업, 정원텃밭 관리' 등을 교육했다.

