서춘수 함양군수 기재부·농림부 방문 … 국비 확보 총력 행보

15일 현안 사업과 국비 예산 반영 건의 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 15일 농림축산식품부와 기획재정부를 방문해 현안 사업 및 내년도 국비 예산 지원을 건의하는 등 현안 사업 해결과 국비 확보에 나섰다.

이날 오전 박영범 농림축산식품부 차관을 만난 자리에서 서 군수는 축산분야 현안 사업인 ▲축산물 종합유통센터 건립사업 ▲스마트축산 ICT 시범단지 조성사업 ▲양파 농기계 사업 국비 지원 등을 적극적으로 건의했다.

이 자리에서 서 군수는 남부 내륙 중심으로 사통팔달의 교통망을 갖춘 함양군이 물류 유통의 최적지라며 최첨단 친환경 ‘축산물 종합유통센터 건립’과 한우 2000두 규모의 ‘스마트축산 단지 조성’등 함양군 발전을 위해 적극적인 협력을 요청했다.

이날 오후에는 기재부 최상대 예산실장 등 핵심인가를 차례로 만나 신규사업 4개 48억원, 계속사업 5개 72억원 등 모 9개 사업 120억원에 대한 국비 지원의 필요성을 설명했다.

이날 건의한 주요 사업은 ▲함양 스포츠 공원 조성사업 2단계 ▲가축 분뇨 공공 처리시설 개선사업 ▲백전면 대방지구 농어촌 마을하수도 정비사업 ▲스마트 관망 관리 인프라 구축사업 등 함양군의 현안 사업이다.

서 군수는“지역경제가 침체한 상황에서 자립기반이 취약한 군은 중앙부처의 지원이 꼭 필요하다”며 “현안 사업과 미래 발전을 위한 사업들이 내년도 국비 예산 등에 반영될 수 있도록 지속해서 기재부 및 중앙부처와 유대를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr