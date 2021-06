DL케미칼, 친환경 고부가가치 '핫멜트 접착제' 시장 진출

[아시아경제 임온유 기자] DL케미칼이 고부가가치 제품 생산 및 미래 신성장 동력을 확보하기 위해서 친환경 접착제 사업에 진출한다.

DL케미칼은 미국 렉스텍과 합작법인을 설립해 핫멜트(Hot melt) 접착제 시장에 진출한다고 15일 밝혔다. DL케미칼이 합작법인의 지분 74%를 보유한다. 핫멜트 접착제는 열로 녹여 붙일 수 있는 접착제로 기저귀, 생리대 등 위생용품과 자동차 내, 외장재의 접착 및 각종 산업용품의 조립에 널리 활용되고 있다.

두 회사는 여수 석유화학단지에 1500억원을 투자해 연간 4만톤 규모의 핫멜트 접착소재인 무정형 폴리 알파 올레핀(APAO) 및 접착제 생산공장을 건설해 운영하기로 결정했다. APAO는 인체에 무해한 친환경 접착 소재로 각광받고 있다. 이 공장은 렉스텍의 최신 제조 기술이 적용된다. 올해 착공해서 2023년 상반기에 상업생산에 들어간다는 계획이다.

전 세계 ‘핫멜트 접착제’ 시장은 위생용품 사용 증가와 자동차 경량화 및 언택트 소비로 지난해 10조원 규모로 성장했다. 2025년까지 연간 6% 이상의 안정적인 성장을 통해서 시장규모가 13조5000억원에 달할 것으로 전망된다.

DL케미칼은 이번 합작으로 접착제 시장 진출의 교두보를 마련하게 되었다. 자체 보유한 글로벌 네트워크를 적극 활용해 아시아, 유럽 등 글로벌 시장으로 사업을 확장할 계획이다. 또한, 고용 창출 및 수출 증대 효과 외에도 현재 수입에 의존하고 있는 위생용 접착제의 국산화 및 접착제 전문인력 양성 등을 통하여 국가 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대하고 있다. 특히, ESG 경영을 강화하기 위해서 자체 보유한 기술을 접목해 ‘고기능 친환경 접착 소재’ 개발에 나서는 등 접착제 사업을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.

DL케미칼은 지난해 의료용 합성고무 소재 분야에서 글로벌 1위 제조사인 카리플렉스를 인수하는 등 고부가가치 스페셜티 분야로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 향후 지속적으로 스페셜티 제품 라인업을 강화하여 첨단소재 분야로 포트폴리오를 강화한다는 전략이다.

렉스텍은 세계 3위의 APAO 접착 소재 및 접착제 제조 회사다. 미국 텍사스주에 본사와 생산시설을 운영하고 있다. P&G, 킴벌리클락, 헨켈, H.B퓰러 등 글로벌 기업들이 주요 고객이다.

DL케미칼 김상우 부회장은 “접착제는 진입장벽이 높은 고성장, 고수익 소재 사업”이라고 설명하며 “이번 투자는 첨단 화학소재 사업 육성이라는 DL의 사업전략에 따른 것으로 앞으로 접착제 사업을 세계적인 수준으로 육성하겠다”고 전했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr