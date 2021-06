[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 시니어금융교육협의회와 시니어계층의 금융이해력을 향상시키고 각종 금융피해를 예방하기 위해 다음달 15일 '온라인 금융골든벨'을 개최한다고 15일 밝혔다.

50대 이상이면 누구나(250명 선착순 접수) 참여할 수 있다.

금감원이 제공하는 보이스피싱 예방법, 금융소비자보호법상 주요 소비자보호제도 등 '시니어가 꼭 알아야할 금융꿀팁'을 2주간 학습(온라인 동영상 교육)하고, 행사 당일 온라인 금융골든벨에 참여해 문제풀이(객관식 및 OX퀴즈 30문제)에 도전하면 된다.

성적 우수자 10명에게는 총 200만원 상당의 상품권을 증정하며, 참가자 전원에게도 소정의 기념품을 제공한다.

행사 참여자에게 제공하는 동영상 교육자료는 시니어계층 누구나 시청 및 활용할 수 있도록 유튜브에 게시할 예정이다.

