세븐일레븐, 한끼듬뿍덮밥 구매 시…네이버웹툰 쿠키 증정

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 Z세대를 겨냥해 한끼듬뿍덮밥 도시락 구매 시 네이버웹툰 쿠키를 무료 증정하는 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

한끼듬뿍덮밥 도시락은 지난달 세븐일레븐이 희망급식바우처로 구매하는 학생들을 위해 맞춤 도시락으로 선보인 상품이다. 학교급식 기준에 부합하도록 칼로리와 나트륨을 낮췄으며 매일 산지에서 직송되는 채소를 사용하고 5대 영양소를 균형 있게 담아 완성했다.

세븐일레븐은 희망급식바우처 사용을 더욱 활성화 시키고 소비자들에게 차별화된 혜택을 제공하기 위해 주요 타깃인 학생들이 가장 많이 이용하는 플랫폼 중 하나인 네이버웹툰과 이번 이벤트를 마련했다. 네이버웹툰 쿠키는 네이버 웹툰, 웹소설 등 네이버웹툰에서 유료 콘텐츠를 볼 수 있는 결제수단이다.

참여방법은 한끼듬뿍덮밥 도시락을 구매하고 도시락 상단에 부착된 스크래치를 긁은 뒤 QR코드 스캔 후 쿠키번호를 입력하면 된다. 100% 당첨되는 스크래치 이벤트로 도시락 1회 구매 시 최대 3개까지 네이버웹툰 쿠키를 받을 수 있다. 해당 이벤트는 쿠키 13만개 한정 수량으로 진행되며 소진 시 이벤트는 자동으로 종료된다.

세븐일레븐 관계자는 “희망급식바우처로 편의점에서 먹거리를 구매하는 학생들이 크게 늘어남에 따라 그들이 즐겨 이용하는 플랫폼과 함께 이번 행사를 진행하게 됐다”며 “향후 Z세대를 겨냥한 맞춤 먹거리와 마케팅 행사를 지속적으로 선보여 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr