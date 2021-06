신세계 프리미엄 아울렛, MZ세대 레트로 감성 겨냥 '굿즈 마케팅' 나섰다

LIFE ARCHIVE와 협업 '스마일 키트' 굿즈 선봬

MZ세대 레트로 감성 살린 필름 카메라 등 담아

18~27일, 당일 40만 이상 구매 시 일 선착순 증정

[아시아경제 김유리 기자] 신세계사이먼은 오는 18일부터 27일까지 10일간 어반 라이프 스타일 브랜드 '라이프 아카이브(LIFE ARCHIVE)'와 협업한 '스마일 키트'를 선보이며 올해 첫 '굿즈 마케팅'을 펼친다고 15일 밝혔다.

신세계사이먼은 이번 굿즈 마케팅에 대해 "이국적 풍경의 신세계 프리미엄 아울렛이 소중한 사람들과 일상을 여행하는 공간으로 재탄생할 수 있도록 스마일 키트를 준비했다"며 "고객이 필름 카메라를 통해 '스'치는 순간도 '마'법같은 '일'상을 기록하는 즐거움 제공하고자 한다"고 설명했다.

신세계사이먼은 지난해부터 아웃렛 업계 최초로 고객들의 라이프 스타일을 반영한 '굿즈 마케팅'을 펼치고 있다. 지난해 11월에는 고객들의 언택트(비대면) 차박, 피크닉 수요를 반영, '피크닉 매트백 굿즈 2종'을 선보였으며 준비한 굿즈 4000개가 전량 소진됐다.

'스마일 키트'는 최근 MZ세대에게 인기가 높은 아날로그, 레트로 감성을 반영해 일회용 필름 카메라가 담긴 키트로 구성했다. 미국 포토 저널리즘 시초인 'LIFE' 매거진을 근간으로 하는 'LIFE ARCHIVE'와 협업해 만들었다. '스마일 키트'에는 총 27장을 촬영할 수 있는 일회용 필름 카메라와 인화한 사진을 벽면에 붙일 때 사용하는 마스킹 테이프 3종이 포함됐다. 마스킹 테이프는 신세계사이먼을 상징하는 블랙, 그레이, 플럼 레드 색상으로 구성됐다. 신세계사이먼 여주, 파주, 부산, 시흥 프리미엄 아울렛의 이국적인 전경 실사를 담은 엽서 4종도 포함됐다.

'스마일 키트' 굿즈 마케팅은 오는 18일부터 27일까지 열흘간 신세계사이먼 여주, 파주, 부산, 시흥 프리미엄 아울렛 전 점포에서 동시 진행한다. 당일 40만원 이상 구매 고객에게 증정한다. 소진시 조기 종료되며 1인 1일 1회 선착순 제공된다. 당일 구매 영수증을 합산할 수 있으며 일부 브랜드는 합산에서 제외된다.

신세계사이먼 여주, 파주, 부산, 시흥 프리미엄 아울렛에서는 문화와 예술이 어울어진 '플레이 위드 프리미엄 아룰렛(PLAY WITH PREMIUM OUTLETS)' 테마 전시를 동시 진행한다. 코로나19로 지친 방문 고객에게 힐링 문화 공간을 제공하고자 안치홍 작가 '꿈꾸는 말', 최혜광 작가 '척들의 나들이' 등 13인의 작가가 선보이는 아트존도 선보일 예정이다.

신세계사이먼 관계자는 "6월 신세계사이먼 프리미엄 아울렛은 문화와 예술이 가득한 여행 공간으로 변화할 예정"이라며 "고객들이 여행지에 온듯 필름 카메라로 일상의 행복한 순간을 사진으로 남기며 힐링하는 시간을 가지길 바란다"고 말했다.

한편 신세계사이먼 프리미엄 아울렛은 고객의 안전한 쇼핑을 위해 코로나19 방역 수칙을 준수하고 있다고 설명했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr