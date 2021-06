경기도, 보존 사각지대 고구려유적지 지표·발굴조사 강화

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 파주 아미성 등 고구려유적 정비 및 지표ㆍ발굴조사 강화를 추진한다.

이는 도내 고구려 유적 63곳의 70%가량이 예산 지원없는 '비지정문화재'로 관리 사각지대에 놓였으나 이달부터 국비 지원 근거를 담은 '역사문화권 정비 등에 관한 특별법'이 시행되기 때문이다.

경기도는 내년도 '고구려유적 보존ㆍ정비사업' 12개에 31억원의 예산을 투입하기 위해 이 중 국비 22억원을 문화재청에 요청했다고 15일 밝혔다.

앞서 도는 2008년 '고구려유적 종합정비 기본계획'을 수립해 국가지정문화재 14곳, 도지정문화재 4곳, 비지정문화재 45곳 등 총 63곳의 고구려 유적에 대한 정비ㆍ관리를 시행해왔다.

국내에는 고구려유적이 총 92곳 있으며 이중 68%가 경기도에 몰려 있다.

문제는 도지정문화재와 비지정문화재는 국비 지원이 없어 유적 관리에 한계가 많다는 점이다. 이런 이유로 국비 지원을 확대해야 한다는 지적이 많았다.

하지만 이번에 국비 지원 근거가 마련됨에 따라 도는 '고구려유적 보존ㆍ정비사업' 예산을 올해 14억원(국비 7억원 포함)에서 내년 31억원(국비 22억원 포함)으로 2배 이상 늘릴 계획이다.

도는 관련 예산을 통해 ▲국가지정문화재 연천 호로고루, 당포성, 포천 반월성, 파주 덕진산성 ▲도지정문화재 연천 대전리산성 ▲비지정문화재 파주 아미성, 이잔미성과 양주 독바위보루, 연천 고성산보루 등에 대한 정비 및 지표ㆍ발굴조사를 추진한다.

이와 함께 도는 비지정문화재 관리 강화를 위해 현재 추진 중인 태봉ㆍ태실 조사, 항일독립운동 유적 안내판 설치ㆍ관리, 무형문화유산 확대 발굴사업 등이 완료되면 연차적으로 다양한 종류의 비지정문화재 조사를 진행한다.

또한 이들 조사를 통해 확인된 비지정문화재를 대상으로 문화재 돌봄사업을 실시, 촘촘한 관리체계를 마련할 계획이다.

이정식 도 문화유산과장은 "지정문화재와 비지정문화재 모두 우리에게 남겨진 소중한 문화자원으로 역사와 전통을 담고 있어 마땅히 동등하게 보호받아야 한다"며 "그동안 소외된 비지정문화재에 대한 안정적인 관리체계를 마련해 지속적으로 노력할 것"이라고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr