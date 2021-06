경기도, 개인지방소득세 '전자납부' 유도 방문신고 78.6% 줄어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19 확산 방지를 위해 개인지방소득세 전자 납부를 적극 유도한 결과 방문 신고 납세자가 지난해 대비 78.6% 줄어든 것으로 나타났다.

경기도는 올해 개인지방소득세 신고 처리를 위해 5월 한 달간 세무서와 시군에 마련한 57개 도움 창구에 총 8만5426명이 방문해 종합소득세와 개인지방소득세를 동시 신고처리 했다고 15일 밝혔다.

이는 개인지방소득세 지자체신고 제도를 최초 시행한 지난해 합동신고센터 방문민원 수 39만9325명 대비 약 78.6% 감소한 수치다.

5월 신고 기간 동안 총 192만1407명이 전자신고(홈택스, 모바일)를 통해 종합소득세 및 개인지방소득세를 신고했는데 이는 종합소득세 신고자 총 237만9276명의 80.8%에 해당한다.

도는 또 지난 달 1일부터 31일까지 한 달 간 세무서와 시ㆍ군 57곳에 개인지방소득세 신고 도움창구를 운영하며 납세자 불편을 적극 해소했다.

이 곳에서는 시군 지방소득세 담당 직원이나 세무서 국세 담당직원 197명이 상호 파견돼 국세ㆍ지방세 원스톱 신고지원 서비스를 지원했다.

이와 함께 도는 창구 방문제한 조치로 급증하는 전화민원 상담 지원을 위해 집중 신고기간 동안 시ㆍ군별 자체 콜센터를 설치ㆍ운영해 전자신고와 납부방법을 안내하는 등 10만3898건의 전화상담 민원을 처리했다.

한편 도는 지난 달 31일까지 예정된 개인지방소득세와 종합소득세 납부 기한을 코로나19로 피해를 입은 소규모 자영업자의 경우 오는 8월 말까지 직권으로 연장했다. 대상자는 집합금지ㆍ영업제한 소상공인 등 91만7483명이다.

