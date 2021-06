[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오후 구청장실에서 영등포구 여성단체연합협의회로부터 장학기금을 전달받고 영등포장학재단 유진현 이사장, 김미순 협의회장와 함께 기념촬영을 했다.

이날 지역 내 인재 발굴과 육성을 위해 하송종합건설은 1000만 원, 여성단체연합협의회는 330여 만 원의 장학기금을 영등포구 장학재단에 기부했다.

채현일 구청장은 “코로나19로 어려운 여건 속에서도 훈훈한 나눔을 실천해주신 하송종합건설과 여성단체연합협의회 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 아이들의 꿈과 희망을 키우는 따스한 지역공동체를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr