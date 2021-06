[아시아경제 오현길 기자] 더네이쳐홀딩스 더네이쳐홀딩스 298540 | 코스닥 증권정보 현재가 60,200 전일대비 700 등락률 +1.18% 거래량 323,133 전일가 59,500 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 더네이쳐홀딩스, 1분기 매출 651억원·영업이익 95억원 달성올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표더네이쳐홀딩스, 주당 400원 현금배당 결정 close 는 테일러메이드 골프그룹 인수 관련 전략적 투자자로 선정됐다고 14일 공시했다.

회사측은 "사모펀드 운용사 센트로이드인베스트먼트파트너스가 유치한 테일러메이드 골프그룹 인수를 위한 투자모집에 후순위 지분투자자로 참여해 전략적 투자자로 선정됐다"며 "제안요청서 및 확약서에 기재된 제반 조건을 이행하지 못할 경우 불이행 출자약정금액의 10%에 해당하는 금액을 위약벌로 센트로이드인베스트먼트파트너스에 지급할 것을 확약했다"고 설명했다.

센트로이드인베스트먼트파트너스는 테일러메이드 인수 구조를 선순위 인수금융 8000억원, 중순위 메자닌 투자 4000억원, 후순위 지분투자 6000억원 규모로 구상하고 있다. 더네이쳐홀딩스의 출자약정금액은 1000억원이다.

