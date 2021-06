[아시아경제 오현길 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 55,700 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 627,056 전일가 55,600 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 고용부, 올해 근로자 3명 사망 현대건설 본사·건설현장 감독현대건설, ‘힐스테이트 광교중앙역 퍼스트’ 7월 분양현대엔지니어링-현대건설, 중학생 대상 창의교육 프로그램 진행 close 은 디에스디삼호와 4595억원 규모의 화성 봉담 내리지구 공동주택 신축공사 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr