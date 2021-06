전남도, 해양발전 공로 인정 ‘대통령 표창’…전국 유일

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 해양발전에 대한 공로를 인정받아 전국 지자체 중 유일하게 대통령 기관표창을 수상했다고 14일 밝혔다.

‘바다의 날’은 바다의 중요성을 알리고 해양수산인의 자긍심을 높이기 위해 국가 기념일로 지정, 매년 기념행사를 하고 있다.

도는 그동안 체계적인 해양관리에 나서고, 해양수산인과 지속적인 소통으로 자긍심을 높여왔다. 또 정책자금 이자차액 보전으로 수산인의 어가경영을 지원하는 등 어촌 경제 활성화를 꾀한 것이 좋은 평가를 받았다.

지난해 전국 최초로 안심 해수욕장 예약제 도입을 통해 코로나19 예방은 물론, 해양쓰레기 제로화 추진계획을 세워 깨끗한 해양환경 조성에도 기여했다.

도는 오는 25일 고흥 남열해맞이 해수욕장에서 제26회 바다의 날 기념행사를 개최할 예정이다.

위광환 전남도 해양수산국장은 “바다는 소중히 아끼고 보존해 미래 세대에게 물려줄 인류의 자산이다”며 “지속가능한 해양수산업을 위해 어업인 삶의 터전인 바다를 체계적으로 관리하는 등 깨끗하고 건강한 바다를 지키는 다양한 정책을 펼치겠다”고 말했다.

