거제시, 2021 찾아가는 배달강좌 참여자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 원하는 시간과 장소에 강좌를 배달해주는 ‘2021년 찾아가는 배달강좌’에 참여할 학습자를 모집한다고 14일 밝혔다.

배달강좌는 올해 새롭게 시작하는 사업으로 학습자가 희망하는 강좌를 원하는 시간과 장소에 자유롭게 수강할 수 있는 맞춤형 평생학습 프로그램이다.

대상은 거제시민(성인) 5~10명으로 구성되는 학습그룹이면 누구나 참여할 수 있다.

모집 기간은 21일부터 7월 2일까지이며, 총 20개 학습그룹을 선정해 7월 중으로 강좌를 실시할 계획이다.

자세한 사항은 시청 또는 거제시 평생학습관 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다. 제출 서식을 내려받은 후 작성해 시청 평생교육과로 방문 또는 평생교육과 담당자 이메일로 제출하면 된다.

거제시 관계자는 “ 코로나 우울증을 겪고 있는 시민들이 배달강좌를 통해 치유되고, 평생학습의 문턱을 낮출 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr