인천가구박람회 16~20일 송도컨벤시아서 개최

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천가구박람회가 오는 16~20일 인천 송도국제도시 송도컨벤시아 1, 2홀에서 열린다.

인천가구발전협의회가 주최하고 인천시·인천테크노파크(인천TP)가 후원하는 박람회는 8416㎡ 규모의 전시장에 모두 500여개 부스가 설치돼 디자인가구와 홈리빙전(展) 등으로 운영된다. 가구 전문회사 등 150여개사가 참가한다.

행사장에는 침대, 소파, 테이블, 의자 등 기본 가구에서부터 커튼, 침구류, 카펫, 매트리스, 가전 등 인테리어 관련 제품과 테이블 웨어 및 데코, 그릇, 도자기, 액자, 매트, 인테리어 소품 등 다양한 홈리빙 생활용품까지 전시된다.

황철호 인천가구발전협의회 회장은 "1인 가구나 친환경자재 등 새로운 소비트랜드를 가늠할 수 있는 행사"라며 "소비자의 구매 플랫폼 다변화 등 변화하는 소비시장 구조에 대응해 가구산업 전반의 생산적이고 장기적인 발전의 출발점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 인천TP는 이번 박람회에서 인천시의 다양한 마케팅 지원사업 등을 자세히 알릴 예정이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr