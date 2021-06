[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 14일 전국 17개 시·도 지방자치단체, 행정안전부부, 국토교통부 등 유관기관과 ‘2021년 전국 산사태 방지 관계관 회의’를 가졌다고 밝혔다. 회의는 여름철 국지성 집중호우와 태풍으로 인한 산사태 피해를 사전에 예방하고 유관기관 간 협력체계를 강화할 목적으로 열렸다. 최병암 산림청장(오른쪽 첫 번째)이 회의를 주재하고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr