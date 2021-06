[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋투자와연금센터는 전북은행과 투자 및 연금 콘텐츠 교류, 그리고 시니어 금융 등에 관한 업무협약을 지난 10일 맺었다. 양사는 투자자들의 성공적인 투자와 노후준비, 연금설계 등을 위해 공동사업 등을 진행한다.

미래에셋투자와연금센터는 다양한 투자, 연금 관련 컨텐츠를 개발해 공급하고 있다. 전북은행은 지역밀착형 소매금융을 제공하고 있는 향토은행이다.

김경록 미래에셋투자와연금센터 대표는 "저금리, 저성장 시대에 고객들의 성공적인 자산운용과 노후준비를 돕기 위해 전북은행과 함께 힘을 모으겠다"고 말했다.

