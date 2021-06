금감원, 금융교육 활성화 '제16회 금융공모전' 개최

총 175명 수상

[아시아경제 김진호 기자] 금융감독원은 금융교육 활성화를 위해 전국민을 대상으로 '제16회 금융공모전'을 개최한다고 14일 밝혔다.

공모 분야는 ▲청소년 금융창작물 ▲대학생 금융콘테스트 ▲성인 금융콘테스트 ▲금융교육 우수프로그램(기관) 등 총 4개 부문이다. 일상생활에서 금융거래 경험을 통해 느낀 금융의 중요성이나 금융소비자보호법 시행으로 달라진 금융생활 등 금융관련 주제를 자유롭게 표현하면 된다.

또는 금소법 개선 방안이나 바꾸고 싶은 금융제도 및 관행 등에 대한 아이디어도 제출할 수 있다.

공모 기간은 오는 9월 24일까지다. 오는 10월 말 수상자를 선정해 금융교육센터 홈페이지에 공고할 예정으로 총 175명(개인 152명, 단체 23명)에 시상이 이뤄진다.

금감원 관계자는 "우수 작품 및 프로그램은 전국민에게 공개하고 금융교육에도 적극 활용할 예정이다"고 설명했다.

