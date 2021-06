웰컴저축銀 "타행계좌 잔돈도 오픈뱅킹으로 적금해드립니다"

[아시아경제 송승섭 기자]웰컴저축은행이 타 은행 입출금 계좌의 잔돈을 모아주는 오픈뱅킹 연계 적금 상품을 출시했다고 14일 밝혔다.

해당 상품은 기존에 판매 중이던 ‘WELCOME 잔돈모아올림적금’과 ‘웰뱅 잔돈자동적금’을 개편해 만들었다. 오픈뱅킹을 활용해 다른 은행 입출금 계좌 내 잔돈까지 자동으로 모아 최대 연 4.5% 금리를 제공하게 된다. 웰컴저축은행 계좌 3개와 다른 은행 계좌 3개 등 최대 6개까지 잔돈을 적립할 수 있다.

WELCOME 잔돈모아올림적금은 12개월 단일 계약상품이다. 만기 시 1만원 미만의 잔액을 1만원으로 올려 지급한다. 금리는 연 2.8%로 최대 500만원 범위에서 자유롭게 납입할 수 있다. 1만원으로 올려 받으려면 웰컴저축은행 계좌와 타행계좌를 통해 각 월 1회 이상(계약기간 내 4회 이상) 잔돈을 적립해야 한다. 총 불입금 은100만원 이상이어야 한다.

웰뱅 잔돈자동적금은 12개월 단일 계약 상품으로 최대 연 4.5% 금리를 준다. 연 1.5%의 기본금리에 우대금리 3%포인트가 제공되며 최대한도는 200만원까지다. 체크카드 이용 후 잔돈 적립 월 1회 이상(계약기간 내 6회 이상) 등 세가지 조건을 충족하면 각 1%포인트 우대금리를 준다.

웰컴저축은행 관계자는 “단순 이체·조회용으로 활용되는 오픈뱅킹을 상품 개편에 활용했다”며 “여러 계좌에 흩어진 잔돈을 적금계좌 1곳으로 자동 적립하고 높은 이율까지 적용받을 수 있는 혁신 상품”이라고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr