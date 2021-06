'파주 운정신도시 중흥S-클래스 2차' 6월 중 분양

중흥건설그룹 중흥토건은 경기도 파주 운정신도시에서 '파주 운정신도시 중흥S-클래스 2차'를 6월 중 분양한다고 14일 밝혔다.

경기 파주시 운정3택지개발지구에 위치한 '파주 운정신도시 중흥S-클래스 2차'는 A9블록(에듀파크)과 A11블록(에듀하이)으로 구성된다. 세부면적은 A9블록(지하 2층~지상 18층 9개동) △전용 59㎡ 178가구 △전용 84㎡A 236가구 △전용 84㎡B 36가구 등 총 450가구, A11블록(지하 2층~지상 20층 10개동) △전용 59㎡ 200가구 △전용 84㎡A 303가구 △전용 84㎡B 79가구 △전용 113㎡ 168가구 등 총 750가구로 구성된다.

'파주 운정신도시 중흥S-클래스 2차'는 GTX-A(2023년 개통 예정)의 수혜가 예상된다. GTX-A 노선 개통 시 서울역까지 20분대, 삼성역까지는 30분대에 이동 가능해 서울 주요 업무지구로 빠른 이동이 가능해진다.

남북로, 파주로 이용 시 자유로, 제2자유로로 빠르게 접근할 수 있어 서울 및 수도권전역으로 이동이 수월하며, 서울~문산고속도로를 이용한 광역교통망도 갖추고 있다. 이밖에 수도권제2순환고속도로(김포~파주·2024년 전 구간 개통 예정)도 예정되어 있다.

각종 생활 인프라도 풍부하다. 단지 바로 앞에는 초·중·고교 모든 학군이 자리해 자녀들의 도보권 통학이 가능하다. 운정신도시 내 중심상업시설과의 거리도 가깝다. 롯데프리미엄아울렛을 비롯해 이마트, 홈플러스 등의 대형유통시설을 이용할 수 있다. 또 단지 주변에는 근린공원이 조성될 예정으로, 풍부한 녹지공간에 따른 쾌적한 주거환경이 기대된다.

'파주 운정신도시 중흥S-클래스 2차' 견본주택은 경기 파주시 와동동 1423번지에 마련될 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr