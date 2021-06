[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 싱그러운 여름 맛을 그대로 담은 ‘수박 주스’ 2종을 출시한다고 14일 밝혔다.

아삭하고 시원한 수박을 아낌없이 갈아 만든 ‘수박 주스’는 2016년 첫 출시 이후 많은 사랑을 받고 있는 투썸의 여름 대표 메뉴다. 투썸 수박 주스는 음료 한 잔으로 수박을 간편하고 맛있게 즐길 수 있어 지난 여름 시즌에만 35만잔 이상 팔린 인기가 높은 메뉴다. 국내산 제철 수박을 통째로 갈아 넣은 시원하고 달콤한 주스에 아삭한 수박 조각을 올려 재미까지 선사한 음료다.

이번 여름 새롭게 선보이는 ‘수박 배 주스’는 달콤한 배 음료와 시원한 수박이 만나 무더위를 한방에 날려버릴 시원한 맛이 일품이다.

무더운 여름 수분 보충을 위해 더 넉넉하게 즐길 수 있는 맥스(M) 사이즈로도 선보인다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr