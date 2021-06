버거킹, 프리미엄 버거 ‘X’ 시리즈 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자]버거킹이 두툼한 패티와 부드러운 번으로 즐기는 ‘X’ 시리즈 3종을 출시한다고 14일 밝혔다.

제품명 끝에 알파벳 X가 붙는 프리미엄 시리즈는 부드러우면서 은은한 달콤함이 느껴지는 브리오쉬 번과 직화 방식으로 구운 두툼한 스테이크 패티가 특징이다. 처음 선보이는 ‘통새우X’와 재출시하는 ‘콰트로치즈X’, ‘몬스터X’로 구성됐다.

통새우X는 직화 방식으로 구워 불맛을 느낄 수 있는 스테이크 패티와 갈릭페퍼, 통새우, 스파이시 토마토소스의 조화가 돋보이는 프리미엄 버거 메뉴다. 콰트로치즈X는 모짜렐라, 아메리칸, 파르메산, 체다 총 네가지 치즈가 직화로 구운 두툼한 스테이크 패티와 어우러져 진한 풍미를 자랑한다. 몬스터X는 동서양의 매운 맛을 조화롭게 구현한 디아블로 소스가 선사하는 매콤한 맛이 스테이크 패티와 어우러지는 메뉴다.

‘통새우X’와 ‘콰트로치즈X’는 단품 7900원, ‘몬스터X’는 단품 9500원으로 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr