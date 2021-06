경기경제과학원, 바이오헬스 해외진출 상담회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 경기도경제과학진흥원이 도내 바이오헬스 기업의 해외시장 진출을 위한 수출 상담회를 개최한다.

경기경제과학원은 이달 14일부터 다음 달 2일까지 경기도 디지털 무역상담실에서 '2021 경기 K-의료ㆍ바이오 수출상담회'를 마련한다고 밝혔다.

이번 상담회는 코로나19 팬데믹으로 세계 바이오헬스 산업이 급성장함에 따라 도내 바이오헬스기업의 해외 판로 개척을 지원하기 위해 기획됐다.

경기경제과학원은 지난 4월에도 '2021 경기 K-의료ㆍ바이오 ASEAN 수출상담회'를 성공적으로 운영했다.

이번 상담회는 러시아, 이란, 터키, 인도 등을 포함한 12개국으로 운영지역을 확대해 추진한다.

상담회 참여 기업은 현지어로 제작된 웹-카탈로그 및 1대1 통역, 최신의 디지털 무역상담 시설을 지원받게 된다.

유승경 경기경제과학원장은 "코로나19가 지속되는 가운데 이번 수출상담회를 통해 도내 바이오헬스기업들이 새로운 판로를 개척해 어려움을 극복하고, 세계에 K-의료의 우수성을 알릴 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

이번 상담회 관련 세부사항은 경기경제과학원 수출지원팀(031-259-6147)으로 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr