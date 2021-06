[클릭e종목]"현대홈쇼핑, 종속회사 실적 성장 가능성에 주목"

[아시아경제 송화정 기자]한화투자증권은 14일 현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 057050 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 89,000 2021.06.14 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일현대홈쇼핑, 1분기 영업이익 411억원…전년比 42.1%↑[클릭 e종목]"현대홈쇼핑, 종속회사 실적개선 뚜렷…주가 긍정적" close 에 대해 주요 종속회사의 실적 성장 가능성이 높아지고 있다고 보고 목표주가를 기존 11만5000원에서 12만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

남성현 한화투자증권 연구원은 "현대홈쇼핑은 지금까지 저평가 영역에서 거래됐다"면서 "막대한 현금성 자산에도 불구하고 이를 활용한 사업부 성장이 뚜렷한 성과를 보여주지 못했기 때문으로, 최근 신사업투자를 통한 실적 성장이 나타나고 있는 만큼 저평가 영역에서 머무를 이유가 없다"고 분석했다.

주요 종속회사의 실적 성장 가능성에 주목해야 한다는 의견이다. 특히 현대L&C가 두드러진 실적 성장세를 나타내고 있다. 올해 1분기 현대L&C의 매출액은 전년 동기 대비 9.3% 성장한 2766억원, 영업이익은 213.8% 늘어난 70억원을 기록했다. 북미 주택시장 호조에 따른 해외매출 증가가 실적을 견인했다. 이같은 추이는 당분간 지속될 가능성이 높아 긍정적 실적 성장이 이어질 것이란 전망이다. 남 연구원은 "2022년에도 현대L&C의 성장은 지속될 것"이라며 "국내 공급 물량 사이클을 고려할 경우 2022년 하반기 내장재 공급 비중이 증가할 가능성이 높고 세종공장 추가 라인 증설에 따른 효과가 기대되며 그룹사(현대리바트) 시너지를 통한 영업망 확대 가능성이 높기 때문"이라고 설명했다.

렌탈케어와 호주법인 실적도 기대된다. 남 연구원은 "렌탈케어의 경우 누적 가입자수 증가에 따른 매출 성장, 호주법인은 외형확대를 통한 고정비 부담이 완화될 것"이라며 "다만 수익성 개선 속도는 다소 더딜 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr