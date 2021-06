[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 유유제약=운영자금 조달 위해 300억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 삼일제약=시설자금 조달 위해 350억원 규모 신주인수권부사채권 발행 결정

◆ 이수페타시스=인쇄회로기판(PCB) 사업 정리에 따라 종속사 이수엑사보드 영업정지 결정

◆ KC그린홀딩스=계열사 KC코트렐에 248억원 규모 채무보증 결정

◆ 평화홀딩스=자회사 평화씨엠비에 102억원 규모 채무보증 결정

◆ CJ CGV=계열사 CGI홀딩스에 400억원 규모 담보 제공 및 362억원 규모 채무보증 결정

◆ 솔루스첨단소재=계열사 볼타에너지솔루션헝가리에 368억원 규모 채무보증 결정

◆ 기업은행=이사회 내 ESG위원회 신설 결정

◆ 모두투어리츠=90억원에 엠플러스전문투자형 사모부동산투자신탁 14호 수익증권 매입 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr