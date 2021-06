이마트24, e몬 캐릭터 마케팅…“신발 액세서리로 고객 잡는다”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 15일부터 다음달 14일까지 카카오페이로 아임이 상품을 구입하는 고객 중 추첨을 통해 ‘e몬 캐릭터 신발 액세서리’를 선물한다고 14일 밝혔다.

e몬 캐릭터 신발 액세서리는 고무 신발의 구멍에 하나씩 끼워 꾸밀 수 있도록 만든 e몬 캐릭터 굿즈다. 이마트24의 삼각김밥 캐릭터 김바비, 커피 원두 캐릭터 원둥이, 배달 캐릭터 다람이 등 총 8개의 귀여운 신발 액세서리가 한 세트로 구성돼 있으며 800세트 한정 수량으로 제작한 상품이다.

이번 행사는 카카오페이로 아임이 상품을 결제하면서 이마트24 모바일 앱 통합바코드를 스캔하면 자동으로 응모된다. 1일 1인 1회 응모할 수 있으며, 이마트24에 응모 횟수가 많을 수록 당첨 확률이 높아진다. 행사 대상 상품은 라면, 음료, 생수, 과자, 아이스크림 등 먹거리와 다양한 생필품을 포함해 총 199종의 아임이 상품이다.

이마트24 관계자는 “여름에 많이 신는 신발 장식 액세서리를 선물하면 특별함을 원하는 고객들에게 호응을 얻을 수 있겠다는 생각으로 캐릭터 굿즈를 기획하게 됐다”며 “이번 캐릭터 굿즈처럼 캐릭터를 활용한 다양한 마케팅을 전개해 고객들이 지속적으로 이마트24를 떠올릴 수 있도록 할 계획이다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr