발레리나 박세은, 亞 최초 파리오페라발레단 수석무용수로 승급

[아시아경제 최동현 기자] 발레리나 박세은(32·사진)이 세계 3대 발레단 중 하나인 프랑스 파리오페라발레단(POB)에서 아시아인 최초로 수석무용수(에투알)에 지명됐다.

POB는 지난 10일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 박세은이 이날 파리 바스티유 오페라에서 열린 '로미오와 줄리엣' 개막 공연 이후 에투알로 지명됐다고 밝혔다. 1669년 창단한 POB는 전 세계에서 가장 오랜 역사를 자랑한다. 영국 로열 발레단, 미국 아메리칸 발레 시어터와 더불어 세계 3대 발레단으로 꼽힌다. POB에서 역대 에투알로 지명된 무용수 중 아시아인은 박세은이 처음이다.

POB 단원은 5개 등급으로 분류된다. 카드리유(군무), 코리페(군무의 리더), 쉬제(군무와 주역을 오가는 솔리스트), 프리미에 당쇠르(제1무용수), 에투알 순으로 등급이 높다. 카드리유부터 프리미에 당쇠르까지는 시험을 통해 승급한다. 에투알은 발레단에서 지명 절차를 거친다.

박세은은 초등학교 3학년 때 발레를 처음 시작했다. 예원학교, 서울예고, 한국예술종합학교를 졸업했다. 2010년 불가리아 바르나 콩쿠르 1위, 2006년 미국 잭슨 콩쿠르에서 금상 없는 은상, 2007년 로잔 콩쿠르 1위 등 세계 4대 발레 콩쿠르 중 세 곳에서 수상했다. 2018년 '무용계 아카데미'라 불리는 '브누아 드 라 당스(Benois de la Danse)' 최고 여성무용수상을 수상하기도 했다.

박세은은 2011년 POB에 준단원으로 입단했다. 2012년 6월 한국 발레리나 최초로 정단원이 됐다. 2016년 11월 아시아인 최초로 프리미에 당쇠르로 지명됐다.

