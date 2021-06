[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 17일부터 23일까지 전 점에서 여름철 원기 회복에 좋은 수삼을 뿌리당 992원이라는 파격가에 선보인다고 14일 밝혔다.

행사 기간 동안 엘포인트 회원이 행사카드로 결제하면 판매가 대비 20% 할인해 판매한다. 또한 최근 트렌드를 반영한 샐러드용 새싹인삼과 간편하게 조리해 먹을 수 있도록 손질한 세척인삼도 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 뿌리는 많지만 모양이 고르지 못해 가치가 작은 난발삼 또한 판매한다.

롯데마트 관계자는 “코로나19 여파로 인삼 수요가 급감해 어려움을 겪고 있는 인삼 농가를 지원하고자 이번 행사를 기획하게 됐다”며 “지속적으로 고객들의 장바구니 부담을 덜 수 있는 행사를 확대할 것”이라고 말했다.

