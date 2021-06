손흥민 PK 결승골…벤투호, 무패로 월드컵 최종 예선행(종합)

[아시아경제 성기호 기자] 한국 축구대표팀이 손흥민의 페널티긱 결승골에 힘입어 레바논을 꺾고 최종예선에 진출했다. 벤투호는 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선을 무패로 마무리 했다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 13일 고양종합운동장에서 열린 레바논과 카타르 월드컵 아시아지역 2차 예선 H조 최종전에서 상대 자책골과 손흥민의 페널티킥로 2-1 역전승을 거뒀다.

이에 따라 한국은 H조 2차 예선에서 6경기 연속 무패(5승 1무·승점 16)를 펼치면서 조 1위로 최종 예선 무대에 올랐다. 다만 한국은 이날 레바논의 선제골로 2차 예선 '무실점 기록'은 아깝게 놓쳤다.

한국대표팀은 오는 9월부터 12개 팀이 겨루는 최종 예선 무대에 나선다. 최종예선 조 추첨은 7월 1일 예정이다. 팀당 10경기가 치러지는 최종예선은 오는 9월, 10월, 11월과 2022년 1월 및 3월에 펼쳐질 예정이다.

이날 경시거 이미 최종예선 진출을 확정한 벤투호는 쉬고 있던 베스트 멤버 모두를 출전시키며 경기력 조율에 나섰다.

먼저 손흥민과 황의조를 투톱 스트라이커, 좌우 날개에 송민규와 권창훈을 배치하고, 중원에 이재성과 정우영을 내세운 4-4-2 전술을 들고나왔다. 좌우 풀백은 홍철과 김문환이 맡았고, 중앙 수비는 박지수·김영권이 맡았다다. 김승규는 골키퍼로 나섰다.

경기 초반에는 레바논의 역습에 먼저 실점을 당했다. 전반 12분 김문환이 볼을 치고 나서려다 빼앗겼고, 골 지역 정면 부근에서 볼을 잡은 레바논의 하산 사드가 왼발 터닝슛으로 득점에 성공했다.

이후 레바논은 '침대 축구'로 경기를 끌어갔다. 전반을 0-1로 마친 한국은 후반 시작과 함께 이재성 대신 남태희를 투입했고, 후반 5분 만에 동점이 나왔다.

손흥민의 오른쪽 코너킥을 송민규가 골 지역 정면에서 헤딩한 게 레바논 수비수 사브라 머리를 맞고 굴절되며 골대 왼쪽 구석에 꽂혔다. 득점은 사브라의 자책골로 기록됐다.

1대 1 균형은 후반 20분 '캡틴' 손흥민의 역전 결승 골로 깨졌다.

역습 상황에서 손흥민이 투입한 침투패스를 남태희가 페널티지역 오른쪽에서 잡아 드리블하는 상황에서 넘어진 레바논 수비수 조안 오마리의 손에 볼이 닿았고, 주심은 핸드볼 반칙으로 페널티킥(PK)을 선언했다.

손흥민은 후반 20분 페널티킥 키커로 나서 역전 결승 골을 터트렸고, 곧바로 중계 카메라로 달려가 손가락으로 '23'을 만들고 "크리스티안, 스테이 스트롱. 아이 러브 유(Christian. stay strong. I love you)"을 외치는 세리머니를 펼쳤다. 손흥민의 세리머니는 2020 유럽축구선수권대회에서 쓰러진 옛 토트넘 동료 크리스티안 에릭센에게 안부를 전하는 장면이었다. 23번은 에릭센의 토트넘 시절 등번호다.

손흥민은 경기가 끝난 뒤 이날 최고의 활약을 펼친 선수에게 주는 '맨 오브 더 매치'(MOM)를 수상했다.

